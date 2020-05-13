مد فترة تسليم الأبحاث لسنوات النقل حتى 18 مايو

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مد فترة تسليم المشروعات البحثية لسنوات النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، إلى يوم الإثنين الموافق 18 مايو 2020.وأوضحت وزارة التربية والتعليم - في بيان اليوم الأربعاء - أن قرار الوزير بمد فترة التسليم جاء حرصا على مصلحة الطلاب وتجنبا لبعض المشكلات الناتجة عن عدم تسليم المشروعات البحثية.