كأنها طست.. «الإفتاء» توضح علامات ليلة القدر

بدأت العشر الآواخر من شهر رمضان الكريم وبدأ المسلمون ينتظرون علامات ليلة القدر، للتضرع إلى المولى عز وجل وطلب الحاجة.أوضحت دار الإفتاء المصرية، من خلال منشور عبر الصفحة الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن من علامات ليلة القدر، أن تطلع الشمس لا شعاع لها، لما ورد عن أُبَيِّ بن كعب في ذكر علامة ليلة القدر كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن أَمَارَتَهَا "أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لا شُعَاعَ لَهَا" (رواه مسلم).وأضافت أنه في بعض الأحاديث: "كَأَنَّهَا طَسْتٌ"، والمعنى: كأنها طست من نحاسٍ أبيض، كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "هِيَ طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا يَفْضَحُ كَوَاكِبَهَا، لَا يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّى يَخْرُجَ فَجْرُهَا" (ابن حبان).وأشارت إلى أن معنى طَلْقَة: طَيِّبةٌ لا حَرَّ فيها ولا بَرْد، أما بَلْجَةٌ فتعني مشرقة، واستكملت حول العلامات:- وقيل: إنَّ الْمُطَّلِعَ على ليلة القدر يَرَى كُلَّ شَيْءٍ سَاجِدًا.- وقيل: يَرَى الأنوارَ سَاطِعَةً في كُلِّ مَكَانٍ حَتَّى فِي الْمَوَاضِعِ الْمُظْلِمَة.- وقيل: يَسْمَعُ سَلامًا أَوْ خِطَابًا مِنَ الملائكة.- وقيل: مِنْ عَلامَاتِهَا اسْتِجَابَةُ دُعَاءِ مَنْ وُفِّقَ لَهَا.