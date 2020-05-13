تجهيز وحدة «PCR» بمستشفى بني سويف الجامعي لاكتشاف كورونا

قال الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، إنه يجرى حاليا تطوير شامل للعمليات المتخصصة (جراحة مخ وأعصاب، جراحة قلب وصدر)، مع استمرار العمل بهذين القسمين بوحدة الاستقبال والطوارئ وإجراء العمليات العاجلة التي لا تحتمل الانتظار.بدوره، أكد الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- تجهيز وحدة PCR في معمل المستشفي لإجراء تحاليل فيروس كورونا المُستجد على أعلى مستوى، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار الفيروس واكتشافه مبكرا، للحد من انتشاره وقام مدير المستشفى بالاطمئنان على تركيب الجهاز وتشغيله.