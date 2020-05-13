استخراج «بنسة» من الجهاز التنفسي لطلفة بسوهاج

تمكن فريق طبى بقسم جراحه القلب والصدر بالمستشفى الجامعي بسوهاج، من استخراج "بنسه شعر" يبلغ طولها ٣ سم من الممرات التنفسية لطفلة تبلغ من العمر عاما ونصف.وقال الدكتور احمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، إن الفريق الطبي نجح في إنقاذ الطفلة المصابة وهي الآن بفضل العناية الإلهية بحاله جيدة وتحظي برعاية طبية للتأكد من صحتها وسلامتها، مطالبًا الأهل بضرورة أخذ الحيطة والحذر، لعدم تكرار مثل تلك الحالات.وقال الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس ادارة المستشفي الجامعي، انه تم تشكيل الفريق الطبى لإنقاذ الطفلة بقياده الدكتور عصام البدرى مدرس جراحة القلب والصدر، حيث ضم الفريق كلا من الدكتور اسلام عسيري مدرس مساعد التخدير والمدرسين المساعدين الدكتور ايمن عبد المطلب، والدكتور زياد عصام، والطبيبين محمد عمر، وعمرو شرقاوى بقسم جراحه القلب والصدر.وأوضح الدكتور أيمن عبد الغفار رئيس قسم جراحة القلب والصدر، أن الطفله "أ.أ.أ"حضرت من مركز البلينا إلى المستشفى فى حالة حرجة جدًا بعد دخول "بنسة شعر"بممرات الجهاز التنفسى، حيث تم إجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة لتحديد موضع البنسة، حيث تمكن الفريق من الدخول بمنظار الشعب الدقيق واستخراج الجسم الغريب من الممرات الهوائية، مشيرا إلى أن القسم يمتلك مجموعة من مناظير الشعب الهوائية تخدم المواطنين وساهمت في إنقاذ الآلاف من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.