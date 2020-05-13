وفاة طفل صعقًا بالكهرباء بعد حريق شقته بمدينة نصر

لقى طفل مصرعه صعقا بالكهرباء، اليوم الأربعاء، بعد نشوب حريق داخل شقة أسرته بمدينة نصر.وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل عقار سكنى بشارع صلاح سالم بمدينة نصر، تم دفع 3 سيارات إطفاء وتم إخماد النيران وبالفحص تبين وفاة طفل عمرة8 سنوات أثناء هروبة من الشقة حيث صعقتة الكهرباء.كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد اشتعال النيران داخل شقة كائنة بعمارات العبور بطريق صلاح سالم وعقب انتقال رجال الحماية المدنية ودفع 3 سيارات إطفاء تمكن رجال الأمن من إخماد الحريق وإخلاء خمس طوابق من السكان حتى انتهوا من أعمال الإطفاء والتبريد.