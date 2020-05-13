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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

زيادة إنتاجية مدرسة الزراعة بدمياط (صور)

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:39 م
مدرسة دمياط الثانوية
مدرسة دمياط الثانوية
حسام فهمي
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تفقد عادل عثمان وكيل التربية والتعليم بدمياط، اليوم، مدرسة دمياط الثانوية الزراعية المشتركة، وبرفقته عصام عمر رئيس مجلس أمناء المحافظة وعبد الرازق الزيني وكيل المديرية ومحمد الحداد مدير عام التعليم الفني وعبدالعليم جمعة مدير عام إدارة دمياط التعليمية وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم بدمياط.

وتفقد عثمان، قسم الإنتاج الحيواني، الذي يضم ٣٠ رأس ماشية (١٥ قطاع الألبان، ١٥ قطاع التربية)، فضلًا عن تفقده قسم الدواجن كتاكيت الدجاج، بالإضافةإلى تفقد مخبز المدرسة، ومنحل المدرسة والصوبة المكيفة (نباتات الظل)، والصوبة الخشبية (قسم الزينة).

وخلال تفقده أوضح "عثمان" ربط التعليم الفني بالمجتمع لثقل مهارات طلاب التعليم الفني وتوفير العمالة الماهرة وتنمية الإنتاج وتحقيق الاستفادة التعليمية والتدريبية والإنتاجية للطالب بهدف تأهيل عمالة فنية مدربة تدريبيا عمليا وعلميا، استكمالا لتكامل المنظومة من تعاون في بناء قدراتالقوى البشرية والاستثمار في الثروة البشرية.

وفي نفس السياق أكد محمد الحداد مدير التعليم الفني، أن قسم الصناعات والمخبوزات بالمدرسة أعلن عن فتح باب الحجز لكحك العيد وجميع مخبوزات العيد بأسعار لا تقبل المنافسة وجودة عالية، كما يعمل قسم المحاصيل على زراعة ٦ ونص فدان قطن عضوي و١٩ فدان برسيم للعلف الحيواني وسيتم استغلال المساحة كاملة لزراعة الأرز في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى أنه تم بيع أول دورة دواجن في مدرسة فارسكور الزراعية لهذا العام بطاقة ٢٨٠٠ دجاجة وتحقيق نسب ربح عالية.
مدرسة دمياط الثانوية
مدرسة دمياط الثانوية
مدرسة دمياط الثانوية
مدرسة دمياط الثانوية

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