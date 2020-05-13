سري للغاية (16) .. "صناعة الجواسيس" .. هل عمل الإيراني "أحمد رضا جلالي" لصالح الموساد؟

عندما وافق علي التعاون معنا كان يعرف المخاطر، وهو جنى الفوائد التي كان يأملها، كان احتمال حدوث هذا وارداً، وهاهو حدث، لايحدث الأمرعادة لكنه حدث"، هكذا علق أحد رؤساء الموساد السابقين عند كشف أحد عملاء الموساد، يقول "رام بن باراك" نائب رئيس الموساد الأسبق :"الموساد يعلمك أن تنظر للعالم ببرود".

في اللحظة التي ينكشف فيها العميل، وتصبح المسافة بينه وبين حكم الإعدام قصيرة، يمكن للقصة أن تخرج للنور، وماكان سراً من قبل، يصبح الآن في متناول الصحف، ولكن قبل مرور سنوات طويلة يكون من الصعب معرفة التفاصيل الكاملة للقصة، والحكم عليها بشيء من العدل

حكاية تجنيد الباحث الإيراني "أحمد رضا جلال" للموساد ضمن تلك القصص التي لم تظهر تفاصيلها الكاملة بعد، فمازالت قصته بين الخيانة أو الظلم.



باحث موهوب .. أم جاسوس محترف



"أحمد رضا جلالي"، هو أكاديمي وباحث إيراني سويدي، وطبيب ومحاضر في معهد كارولينسكا في ستوكهولم، كان أيضًا أستاذًا زائرًا في جامعة بروكسل في بلجيكا.

في عام 2016 كان يعمل في مشروع أوروبي لتطوير دورات تدريبية للمديرين الاستراتيجيين في الاتحاد الأوروبي الذين يساعدون البلدان المتضررة من الكوارث الطبيعية. وفي الوقت نفسه، كان يعمل أيضًا مع جامعة Eastern Piedmont في إيطاليا لتحسين أداء المراكز التي تتعامل مع آثار الزلازل والفيضانات في البلدان المتخلفة.

في أبريل عام 2016، ألقي القبض عليه أثناء زيارته في رحلة عمل إلى إيران، حيث تلقى دعوة من جامعتي طهران وشيراز للمشاركة في ورشة عمل حول إدارة الأزمات، وقبل عودته للسويد، تم اعتقاله وإرساله إلى سجن إيفين الإيراني سيء السمعة. وقالت منظمة العفو الدولية إنه احتُجز في الحبس الانفرادي لمدة ثلاثة أشهر تعرض فيهما للتعذيب، ثم أدين بتهمة التجسس لصالح الموساد، وفي ديسمبر عام 2017 حُكم عليه بالإعدام.

أدانت السويد الحكم، وقالت إنها أثارت المسألة مع مبعوثين إيرانيين، كما قدم خمسة وسبعون من الحائزين على جائزة نوبل إلتماساً للسلطات الإيرانية طلبات للإفراج عن "جلالي" حتى يتمكن من مواصلة عمله العلمي لصالح البشرية.

ثم اعترف "جلالي" في فيديو بثه التلفزيون الحكومي الإيراني بتهمة التجسس لصالح الموساد، إلا أن منظمة العفو الدولية صرحت بأن الاعتراف تم انتزاعه بالإكراه، ودعا خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بشكل عاجل إيران إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في أوائل فبراير 2018، مُنح جلالي الجنسية السويدية، حيث هدفت هذه الخطوة إلى اتخاذ موقف أفضل من الحكومة السويدية في المفاوضات مع السلطات الإيرانية في هذا الشأن، ولكن الوقت قد تأخر، إذا صدر الحكم ضده بالإعدام في منتصف فبراير، ولم ينفذ حتى اليوم بسبب تدخل جهات دولية. في عام 2016 كان يعمل في مشروع أوروبي لتطوير دورات تدريبية للمديرين الاستراتيجيين في الاتحاد الأوروبي الذين يساعدون البلدان المتضررة من الكوارث الطبيعية. وفي الوقت نفسه، كان يعمل أيضًا مع جامعة Eastern Piedmont في إيطاليا لتحسين أداء المراكز التي تتعامل مع آثار الزلازل والفيضانات في البلدان المتخلفة.في أبريل عام 2016، ألقي القبض عليه أثناء زيارته في رحلة عمل إلى إيران، حيث تلقى دعوة من جامعتي طهران وشيراز للمشاركة في ورشة عمل حول إدارة الأزمات، وقبل عودته للسويد، تم اعتقاله وإرساله إلى سجن إيفين الإيراني سيء السمعة. وقالت منظمة العفو الدولية إنه احتُجز في الحبس الانفرادي لمدة ثلاثة أشهر تعرض فيهما للتعذيب، ثم أدين بتهمة التجسس لصالح الموساد، وفي ديسمبر عام 2017 حُكم عليه بالإعدام.أدانت السويد الحكم، وقالت إنها أثارت المسألة مع مبعوثين إيرانيين، كما قدم خمسة وسبعون من الحائزين على جائزة نوبل إلتماساً للسلطات الإيرانية طلبات للإفراج عن "جلالي" حتى يتمكن من مواصلة عمله العلمي لصالح البشرية.ثم اعترف "جلالي" في فيديو بثه التلفزيون الحكومي الإيراني بتهمة التجسس لصالح الموساد، إلا أن منظمة العفو الدولية صرحت بأن الاعتراف تم انتزاعه بالإكراه، ودعا خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بشكل عاجل إيران إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في أوائل فبراير 2018، مُنح جلالي الجنسية السويدية، حيث هدفت هذه الخطوة إلى اتخاذ موقف أفضل من الحكومة السويدية في المفاوضات مع السلطات الإيرانية في هذا الشأن، ولكن الوقت قد تأخر، إذا صدر الحكم ضده بالإعدام في منتصف فبراير، ولم ينفذ حتى اليوم بسبب تدخل جهات دولية.

أحمد رضا جلالي

معلومات عن المشاريع والعلماء مقابل أموال وجنسية سويدية



قال المدعي العام الإيراني إن "جلالي" نقل معلومات إلى عملاء الموساد حول مشاريع تتعلق بوزارة الدفاع ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بما في ذلك معلومات حول مصانع المنظمة، وخطط الوزارة ومخططات المباني المهمة التابعة للوزارة والمنظمة، كما عقد اجتماعات مع عملاء الموساد، وتلقى أموالاً مقابل ذلك.

وقال المدعي العام، إنه زود الموساد بأسماء ومعلومات كبار المسؤولين التنفيذيين في وزارة الدفاع، مضيفًا أنه استخدم "USB" لجمع المعلومات من أجهزة كمبيوتر الأفراد، والمساعدة في إصابة أنظمة الكمبيوتر التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية بالفيروسات.

وأشار إلى أن "معظم المعلومات التي قدمها تضمنت معلومات كاملة وموثقة عن ثلاثين شخصية بارزة تعمل في مشاريع بحثية وعسكرية ودفاعية ونووية، وتسببت المعلومات التي منحها في قتل ما لا يقل عن أربعة علماء بين عامي 2010 و 2012 . قال المدعي العام الإيراني إن "جلالي" نقل معلومات إلى عملاء الموساد حول مشاريع تتعلق بوزارة الدفاع ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بما في ذلك معلومات حول مصانع المنظمة، وخطط الوزارة ومخططات المباني المهمة التابعة للوزارة والمنظمة، كما عقد اجتماعات مع عملاء الموساد، وتلقى أموالاً مقابل ذلك.وقال المدعي العام، إنه زود الموساد بأسماء ومعلومات كبار المسؤولين التنفيذيين في وزارة الدفاع، مضيفًا أنه استخدم "USB" لجمع المعلومات من أجهزة كمبيوتر الأفراد، والمساعدة في إصابة أنظمة الكمبيوتر التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية بالفيروسات.وأشار إلى أن "معظم المعلومات التي قدمها تضمنت معلومات كاملة وموثقة عن ثلاثين شخصية بارزة تعمل في مشاريع بحثية وعسكرية ودفاعية ونووية، وتسببت المعلومات التي منحها في قتل ما لا يقل عن أربعة علماء بين عامي 2010 و 2012 .

أحمد رضا جلالي

الطريق إلى الموساد



بحسب اعترافات "جلالي" والتي لازالت محل شكوك، كشف أن خلال دراسته في دولة أوروبية، اقترب منه رجل يعرف باسم "توماس" ، ثم عرض عليه العمل مع جهاز مخابرات السويد، مقابل منحه الجنسية السويدية، ولاحقاُ اكتشف أنه يعمل لدى الموساد الإسرائيلي.

كان جلالي يعمل في حينه في وزارة الدفاع الإيرانية وهده الموساد أنه سيفضح دوره المزدوج إذا لم يواصل العمل معه.

في التقرير، الذي أعدته إدارة مكافحة التجسس في وزارة المخابرات الإيرانية، ورد أن "جلالي" جمع معلومات عن علماء الفيزياء مسعود علي محمدي وعالم نووي ماجد شارياري اللذين اغتيلا في عام 2010، وأضاف التقرير أن "جلالي" ألتقى بضباط من الموساد وكالة في الخارج أكثر من 50 مرة وحصل على 2000 يورو لكل اجتماع.

في حين أن تقارير نشرتها الصحف الإيرانية المعارضة أفادت أن جلالي عمل مع زميل إسرائيلي في مشروع مراكز العلاج، ولهذا السبب اتهم بالعمل مع "دولة معادية". كما أوضحت زوجته أنه "في مؤتمر علمي، تحدث أحمد رضا مع هذا الزميل الإسرائيلي لبضع دقائق حول موضوع علمي". بحسب اعترافات "جلالي" والتي لازالت محل شكوك، كشف أن خلال دراسته في دولة أوروبية، اقترب منه رجل يعرف باسم "توماس" ، ثم عرض عليه العمل مع جهاز مخابرات السويد، مقابل منحه الجنسية السويدية، ولاحقاُ اكتشف أنه يعمل لدى الموساد الإسرائيلي.كان جلالي يعمل في حينه في وزارة الدفاع الإيرانية وهده الموساد أنه سيفضح دوره المزدوج إذا لم يواصل العمل معه.في التقرير، الذي أعدته إدارة مكافحة التجسس في وزارة المخابرات الإيرانية، ورد أن "جلالي" جمع معلومات عن علماء الفيزياء مسعود علي محمدي وعالم نووي ماجد شارياري اللذين اغتيلا في عام 2010، وأضاف التقرير أن "جلالي" ألتقى بضباط من الموساد وكالة في الخارج أكثر من 50 مرة وحصل على 2000 يورو لكل اجتماع.في حين أن تقارير نشرتها الصحف الإيرانية المعارضة أفادت أن جلالي عمل مع زميل إسرائيلي في مشروع مراكز العلاج، ولهذا السبب اتهم بالعمل مع "دولة معادية". كما أوضحت زوجته أنه "في مؤتمر علمي، تحدث أحمد رضا مع هذا الزميل الإسرائيلي لبضع دقائق حول موضوع علمي".

أحمد رضا جلالي