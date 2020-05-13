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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أول تجربة لتفعيل خدمة الشباك الواحد بـ«تعليم كفر الشيخ» (صور)

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:29 م
الدكتورة بثينة كشك
الدكتورة بثينة كشك
عمرو الشامي
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شهد المركز التكنولوجي التابع لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إجراء تجربة تفعيل خدمة الشباك الواحد، لخدمة المواطنين إلكترونيًا، بدلًا من الزحام بالمكاتب بديوان عام المديرية، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وسيفتتحه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور سلامه الويشي، المدير العام للتعليم العام، ووائل الحداد، مدير مركز التطوير التكنولوجي، وهاني حمدان بمركز التطوير.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في بيان، أنه تم إجراء تجربة تفعيل خدمة الشباك الواحد بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بمركز التطوير التكنولوجي، بالطرق الإلكترونية الحديثة، لتقديم الخدمات المتميزه للمواطنين.

وأكدت وكيل الوزارة أن ما شهده مركز التطوير التكنولوجي مجرد تجربة، وسيبدأ العمل الفعلي له عقب افتتاح اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، مشيرة إلى أن مركز الشباك الواحد سيقدم كافة الخدمات لكل المترددين وطالبي الخدمة من العاملين بالتعليم في كفر الشيخ، سواء تقديم الشكاوى والرد عليها، بالإضافة إلى كل ما يخص إدارة شئون العاملين وإدارة شئون الطلاب، وإدارة خدمة المواطنين، مؤكدة أن نسبة الاستجابة للشكاوى والرد عليها بلغت 100%.

وكشفت وكيل الوزارة، عن ضم مركز الشباك الواحد ماكينة لسحب الأرقام، وعددا من أجهزة الحاسب الآلي، واستراحة للمترددين، مشددة على اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، مؤكدة أن المحافظ يتابع أعمال تجهيز المركز الذي أصبح جاهزا لاستقبال المواطن.
الدكتورة بثينة كشك
الدكتورة بثينة كشك
أول تجربة لتفعيل خدمة الشباك الواحد بـ«تعليم كفر الشيخ» (صور)
أول تجربة لتفعيل خدمة الشباك الواحد بـ«تعليم كفر الشيخ» (صور)
الدكتورة بثينة كشك
الدكتورة بثينة كشك
أول تجربة لتفعيل خدمة الشباك الواحد بـ«تعليم كفر الشيخ» (صور)
أول تجربة لتفعيل خدمة الشباك الواحد بـ«تعليم كفر الشيخ» (صور)

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