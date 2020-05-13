«الأوقاف» تعلن شروط مسابقة «الإيفاد الدائم للأئمة»

أعلنت وزارة الأوقاف عن إجراء مسابقة بين أئمة الوزارة من خريجي كلية اللغات والترجمة للإيفاد الدائم (لغات) لعام 2020، على أن تتوفر في المتقدم الشروط الآتية:1- أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة.2- أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية فى قطاع الدعوة لا تقل عن ست سنوات للمعينين في محافظاتهم، ولا تقل عن ثلاث سنوات للمعينين خارج محافظاتهم.3- أن يكون حاصلًا فى تقارير الكفاءة على مرتبة ممتاز خلال العامين الأخيرين.4- ألا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة، وتمت مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال عامي 2019 ـ 2020.5- ألا تزيد السن على 55 عامًا في تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة.6- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في: (الـقـرآن الكـريم كاملًا – العقيدة – التفسير وعلوم القرآن – الحديث وعلومه - الفقه وأصوله - السـيرة النبوية والثقافة العامة ـ اللغة الأجنبية المتخصص فيها).7- أن يجتاز المقابلة النهائية المقررة.8- أن يكون حسن السير والسلوك.9- أن يكون سليم البنية، مكتمل الحواس والأعضاء، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط، وذلك في ضوء القرار الوزاري رقم ( 137 ) لسنة 2014م.10- ألا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية، أو قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام فأكثر ؛ سواء على سبيل الإعارة أم التعاقد الشخصي.11- ألا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية – الشئون القانونية – غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ما لم يُلغ القرار، أو تُسحب التوصية.12- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.وشددت "الأوقاف" - في بيان اليوم - على أن الطلبات تقدم على موقع الوزارة على الانترنت (أوقاف أون لاين) فقـط، وذلك اعـتبارًا مـن تاريخ نشر الإعلان ولمدة أسبوعين؛ على أن يكون المتقدم مستوفيًا كافة الشروط، ويتحمل وحده مسؤولية ما يترتب على إدخال أي بيانات غير صحيحة.وأضافت أنه سيتم نشر أسماء المتقدمين لأداء اختبارات التصفية الأولية والنهائية على موقع الوزارة، ويتوجب على المتسابق طبع استمارة بياناته بعد استيفائها، وتقديمها إلى المديرية التابع لها عند بدء اختبارات التصفية الأولية الشفوية بالمديريات الإقليمية، علما بأن اختبارات التصفية النهائية ستُجري بديوان عام الوزارة على مرحلتين: الأولى تحريرية، والثانية شفوية للناجحين في الاختبارات التحريرية.