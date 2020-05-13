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الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«أوبك» تقلص توقعاتها لطلب النفط: وتيرة التوازن ستتسارع

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:23 م
أوبك
أوبك
وكالات
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قلّصت أوبك مجددًا، الأربعاء، توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا العام، إذ يتسبب تفشي فيروس
كورونا في ركود عالمي، لكنها قالت إن التخفيضات غير المسبوقة في الإمداد التي تنفذها المنظمة ومنتجون آخرون تساعد بالفعل في إعادة التوازن للسوق.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الشهري إنها أصبحت تتوقع انكماش الطلب العالمي 9.07 مليون برميل يوميا، أي بما يعادل 9.1 بالمئة، في 2020.

وفي الشهر الماضي، توقعت أوبك انكماشا بمقدار 6.85 مليون برميل يوميا.

بدأت أوبك وحلفاء، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، في أول مايو تخفيضات إنتاج لم يسبق لها مثيل لمواجهة تخمة في المعروض، وقال منتجون آخرون، من بينهم الولايات المتحدة، إنهم سيضخّون كميات
أقل، وقالت أوبك إن التخفيضات تؤتي ثمارها.

وقالت أوبك، في التقرير: "الضبط السريع للإمداد للتعامل مع الاختلال الحاد الراهن في سوق النفط العالمية بدأ بالفعل يظهر نتائج إيجابية، إذ من المتوقع أن تتسارع وتيرة التوازن في أرباع السنة المقبلة".

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