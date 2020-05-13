إحالة مسجل خطر يتاجر في الحشيش بالشرابية للجنايات

قسم شرطة الشرابية

اعترافات المتهم

قررت نيابة شمال القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار ياسر أبو غنيمة -المحامي العام-، اليوم الأربعاء، إحالة مسجل خطر، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائه.وكشفت تحقيقات النيابة عن أنه عقب تلقي قسم شرطة الشرابية معلومات مفادها قيام مسجل شقى خطر بحيازة المواد المخدرة.وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات وضبط المتهم «ه. ا» مسجل خطر، ٣٢سنة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وزنت كيلو جرام، مبلغ مالى٢٠٠٠ جنيه هاتف محمول.وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهاتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائه.وبتحرير محضر بالواقعة قررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشف تقرير المعمل الجنائي أن المواد المضبوطة لمخدر الحشيش.