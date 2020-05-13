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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

عودة العمل بجميع دوائر «الاستئناف» ومأموریاتها أول يونيو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:14 م
محكمة استئناف القاهرة
محكمة استئناف القاهرة
محمد عيسي
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أصدر المستشار بدري عبدالفتاح بدري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، قرارًا بعودة العمل بجميع دوائر المحكمة ومأموریاتها بصفة تدريجية اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 1 يونيو 2020.

وجاء في القرار الذي حمل قرار رقم 109 لسنة 2020، أنه بالنسبة للدوائر الجنائية ونقض الجنح تنعقد جلساتها في الأربعة أيام الأولى من أيام دور الانعقاد.

وبالنسبة للدوائر المدنية «مدني عام، تعويضات، تجاري، إيجارات، عمال، طلبات رجال القضاء» ودوائر الأسرة تنعقد جلساتها لمدة أربعة أيام تقسم على النحو التالي «السبت، الأحد»، « الثلاثاء الأربعاء».

وعلى من يعتذر لأسباب صحية من قضاة المحكمة بمختلف درجاتها أن يقدم تقريرًا رسميًا بذلك، وكذا أي أعذار أخرى تعليق قرارات مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن سنبدأ الحقوق مقابل الواجبات.

وتكلف كافة المأموريات باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تكفل الوقاية للقضاة والمتقاضين والموظفين والعاملين بالمحكمة التي تتمثل في تطهير كافة القاعات والمداولات يومية تحت إشراف أعضاء المكتب الفني، قصر الدخول على أصحاب الشأن والمحامين، والالتزام بارتداء الكمامة كشرط الدخول لدور المحاكم.

ولكل رئيس دائرة تنظيم نظر الجلسة بقاعة المحاكمة بالشكل الذي يتراءى له بما يكفل منع التكدس حفاظا على السلامة العامة مع الحفاظ على المسافة الأمانة بين المستشارين أعضاء الدائرة وبين الأشخاص الحاضرين سواء محامين أو متقاضين، عند أدوار انعقاد الدوائر خلال شهري يوليو وأغسطس 2020 دورا کاملا، وتکلیف حرس المحكمة بمتابعة تنفيذ المواطنين للتكليفات الواردة بالقرار.

وتخطر النيابة العامة بذلك القرار، ويعمل بهذا القرار إعتبارًا من 1 يونيو 2020 وعلى المكتب الفني تنفيده.

ياتي ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (46) لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة ولصالح العمل.

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