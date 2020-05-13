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الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عزل قرية بتركيا بعد اكتشاف حالات إصابة بكورونا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:14 م
كورونا
كورونا
هدير سند
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أفادت صحيفة "خبر أرجيس" التركية، أن الحكومة التركية قررت عزل بلدة «كاتجيكايسي» التابعة لمقاطعة سراي في مدينة "فان" التركية، بعد اكتشاف 6 حالات إيجابية لعائلة كاملة حاملة لفيروس كورونا كانت قادمة من إسطنبول إلى البلدة.

يذكر أن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أعلن أمس الثلاثاء، عن تسجيل 1.704 إصابة جديدة بالفيروس بمختلف أنحاء تركيا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار في بيان رسمي نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، إلى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 141 ألفًا و475 حالة إصابة، وارتفاع عدد ضحايا الفيروس إلى 3 آلاف و894 حالة، بعد وفاة 53 مواطنًا.

وكانت وزارة الصحة التركية قد أجرت 37 ألف و351 تحليل للكشف عن فيروس كورونا، ووفقا للتقرير فإن العدد الإجمالي لعمليات الكشف التي تمت منذ انتشار الوباء في تركيا وحتى الآن وصل إلى مليون و440 ألفًا و671 فحص، في حين يؤكد بعض الأطباء الأتراك أن الإحصاءات الحكومية غير صحيحة وان الأعداد أكبر في الحقيقة.

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