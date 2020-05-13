ضبط زوجين بـ«سيجارة حشيش مشتعلة» في النزهة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مسجل وزوجته يتاجران في المواد المخدرة بميدان الحجاز بالنزهة.وتداول على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» شكوى لبعض قاطني منطقة ميدان الحجاز بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة من تردد بعض الأشخاص على المنطقة لتعاطي المواد المخدرة.وحددت الأجهزة الأمنية المتهمين وهما مسجل شقي خطر «سرقة بالإكراه»، وزوجته ومطلوب التنفيذ عليها في حكم قضائي، تم ضبطهما وبحوزتهما سيجارة مشتعلة لمخدر الحشيش.جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، العرض على النيابة للتحقيق.