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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة لطرق الأبواب للتصدى لـ«كورونا» فى شمال سيناء

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:08 م
مديرية الصحه
مديرية الصحه
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أعلنت مديرية الصحة في شمال سيناء، عن تنفيذ مبادرة أسرة آمنة وحملة لطرق الأبواب في مواجهة فيروس «كورونا»، بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني وتحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة، وإشراف الدكتور حاسم حمدى مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي.

وقال فتحى عثمان مدير مكتب التثقيف والإعلام الصحي، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن المبادرة تستمر لمدة 5 أيام يتم خلالها توزيع شنط المساعدات الطبية على الأسر المحتاجة.

ومن جانبه، قال مسئول الثقافة الصحية والإعلام فى مديرية الصحة محمد صلاح فرج، إنه من المستهدف توزيع الشنط على 300 أسرة، مشيرًا إلى أن كل شنطة تحتوى على عبوة من الكلور والصابون والكمامات ومطوية وملصقات بها معلومات عن فيروس «كورونا».. كما تتم التوعية بالفيروس وكيفية غسيل الأيدى وعمل المحاليل المطهرة وشرح كيفية استعمال الكمامات وكيفية العطس وغسيل الأيدى، وتقديم بعض النصائح الطبية والصحية.

وأضاف أنه يشارك فى المبادرة وحملة طرق الأبواب عدد من ممثلي الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الشريكة منهم الدكتور خالد زايد مسئول المبادرات فى جمعية الجورة للتنمية، والدكتور بكر سويلم المدير التنفيذى للجمعية، وحسين اسبيتان ممثلًا لجمعية أسر الشهداء والمصابين، وسوسن حجاب رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق المرأه السيناوية، وإبراهيم سالم المدير التنفيذى للجمعية، وآية شوقى مسئول مبادرة أسرة آمنة.

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