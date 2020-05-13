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الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين: ندعم الاقتصاد رغم الأوضاع الصعبة

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:08 م
بوتين
بوتين
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العمل يجري لتوفير الأموال اللازمة لدعم الاقتصاد والمواطنين، على الرغم من الوضع الاقتصادي غير السهل الذي تشهده الميزانية الروسية في الوقت الراهن.

جاء تصريح الرئيس الروسي خلال اجتماع حكومي جرى، اليوم الأربعاء، لمناقشة قطاع الطيران في ظل أزمة كورونا، وأوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية.

وأشار بوتين إلى أن الميزانية الروسية تتعرض لضغوطات، حيث تراجعت الإيرادات بسبب هبوط أسعار النفط وموارد الطاقة الأخرى، التي تعد منتجات رئيسية في الصادرات الروسية، مؤكدًا أنه رغم ذلك يتم العمل على دعم المواطنين والاقتصاد الوطني ككل، وصناعات وشركات محددة، ودعا بوتين الحكومة لتنفيذ برنامج دعم الاقتصاد حتى النهاية لبلوغ النتيجة المرجوة.

وتتعرض روسيا كغيرها من اقتصادات العالم لضغوطات بسبب جائحة كورونا وإجراءات العزل التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس وهبوط أسعار النفط.

وتتوقع مؤسسات دولية أن ينخفض نمو الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري، على أن ينمو بنسبة 4% في 2021.

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