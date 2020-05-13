محافظ الإسكندرية يلتقي عمدة «باكوس» لبحث سبل التعاون بينهما

التقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عمدة مدينة باكوس، لبحث سبل تعزيز اتفاق التآخي الذي وقع بين المدينتين عامي 2018 و2019 وكذا بحث آليات التعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد على كلا المدينتين لاسيما مع اعتمادهما على السياحة، بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.أكد محافظ الإسكندرية - خلال اللقاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس - على ضرورة تفعيل بنود اتفاقية التآخي بين الجانبين، لاسيما أن هذا الإتفاق يؤكد على عمق العلاقات بين مصر وقبرص، وبين الإسكندرية وباكوس، مرحبا بكافة أشكال التعاون التي من شأنها تعزيز العلاقات والخطط المستقبلية بين المدينتين.وأوضح أن اتفاقية التوأمة بين الإسكندرية وباكوس تتضمن فى بنودها التعاون فى مجالات الثقافة والسياحة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والشباب والرياضة والنواحى الاجتماعية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك والذي سيعود بالنفع على المدينتين.وأردف عمدة باڤوس أن التعاون بين الجانبين مستمر لتعزيز اتفاقية إنشاء خط طيران بين المدينتين بحيث تكون باكوس مركزا للسياح الأوروبيين لزيارة الإسكندرية، مشيرا إلى أنه سيقوم بإرسال خطاب نوايا مشترك بتوقيعه وتوقيع محافظ الإسكندرية يوجه لشركة راين أير" التي ستتولى خط الطيران بين المدينتين.وتطرق الطرفان للحديث عن تعديات أزمة كورونا والوضع الحالي لفيروس كورونا وما ترتب عليه من تداعيات اقتصادية أثرت بالسلب علي مدينة الإسكندرية، وكذا مدينة باكوس التي يعتمد اقتصادها على السياحة بنسبة 60%.