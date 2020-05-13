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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية وروسيا تؤكدان التزامهما بتحقيق استقرار الأسواق البترولية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:02 م
السعودية
السعودية
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أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك، التزام بلادهما الكامل ببلوغ الهدف المتمثل في تحقيق استقرار الأسواق البترولية العالمية، وتسريع إعادة التوازن إليها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ونوفاك، في إطار مشاوراتهما المستمرة بشأن تطورات السوق البترولية العالمية.

وأوضحت «واس» أن الجانبين أصدرا بيانًا مشتركًا في ختام مشاواتهما أكدا خلاله أن بلادهما لا تزال ملتزمة التزامًا كاملًا، ببلوغ الهدف المتمثل في تحقيق استقرار الأسواق البترولية العالمية، وتسريع إعادة التوازن إليها.

كما أكدا ثقتهما التامة بأن الشركاء في اتفاق "أوبك بلس"، متوافقون تمامًا مع هذه الأهداف، وبأنهم سيواصلون التزامهم باتفاق "أوبك بلس".

وأشادا بالجهود التي يبذلها المنتجون من أنحاء العالم، الذين بادروا، بشكل طوعيّ، إلى تعديل كميات إنتاجهم، انطلاقًا من إحساسهم بالمسئولية المشتركة، وأعربا عن ارتياحهما لبوادر التحسُّن التي ظهرت، مؤخرًا، على المؤشرات الاقتصادية ومؤشرات السوق، وخصوصًا ما يتعلق منها بنمو الطلب على البترول، وتراجع حدّة القلق بشأن قيود التخزين، في الوقت الذي بدأت العديد من الدول، حول العالم، في تخفيف إجراءات الإغلاق الصارمة فيها.

ورحب نوفاك بتخفيضات الإنتاج الإضافية الكبيرة، التي بادرت المملكة إلى تبنيها بشكل طوعي، وكذلك بالخطوات التي اتخذتها كلٌ من دولتي الإمارات والكويت، والتي تدعم جهود المملكة، مشيرًا إلى أن تلك الخطوات تُعدّ نموذجًا مثاليًا للإجراءات الفاعلة، الجديرة بالترحيب، والضرورية، كذلك، للتعجيل بإعادة التوازن للسوق البترولية العالمية.

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