59 ألف عامل غير منتظم بالدقهلية صرفوا منحة الرئيس

قامت مديرية القوي العاملة بالدقهلية، بمتابعة صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بالمحافظة، التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه تصرف على 3 أشهر، فضلًا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية.وتلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من أحمد القللي وكيل الوزارة مدير المديرية في هذا الخصوص عن ما تم خلال أبريل الماضي، أشار فيه إلي أنه تم الصرف لنحو 43 ألفا و444 عاملا غير منتظم من خلال 263 فرع للبريد، و104 فروع للبنك الزراعي المصري خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل الماضي، فضلًا عن استكمال المرحلة الأولى وعددها 16 الفًا و842 عاملًا خلال الفترة من 26 إلى 30 من نفس الشهر، وحتي 14 مايو الجاري.وأشار "القللي" إلي أن المديرية تابعت أيضا صرف المنحة الاستثنائية التي قررها وزير القوي العاملة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وقدرها 500 جنيه لنحو 2523 عاملًا بقيمة إجمالية مليونًا و261 ألفًا و500 جنيه، وذلك خلال الفترة من 29 مارس وحتي 29 أبريل الماضي.كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم وموقف العمالة لنحو 197 منشأة، من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية ومكاتب التفتيش العمالي.