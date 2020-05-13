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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نصائح للتعامل مع الموجة الحارة

الأربعاء 13/مايو/2020 - 02:10 م
الموجة الحارة
الموجة الحارة
إيمان ماهر
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ 72 ساعة المقبلة والتي يسود فيها طقس شديد الحرارة، وحالة من عدم الاستقرار على جنوب البلاد الخميس.

وترصد"الدستور" نصائح للتعامل مع الموجة الحارة.

-ارتداء ملابس ذات ألوان فاتحة عاكسة للحرارة، مصنوعة من الكتان أو القطن.
-بين الإفطار والسحور يجب الإكثار من شرب المياه والمشروبات الباردة، لانه يساعد على تخفيض حرارة الجسم وتسهيل عملية التبريد، عن طريق إفراز العرق.
-إغلاق النوافذ لتجنب دخول الحرارة إلى المنزل.
-الإكثار من الاستحمام للتبريد الجسم.
-عدم ترك الأطفال في السيارة في الشمس.
-عدم التواجد في أماكن سيئة التهوية.
-عدم التعرض لأشعة الشمس فترة طويلة.
- يجب على المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة عدم التعرض للشمس الشديدة لأنهم أكثر الناس تعرضًا لضربة الشمس.
-استعمال المظلة الشمسية أو القباعات الواقية لمنع التعرض المباشر للشمس.
-عدم استخدام الكمامة في الحر لأنها تمنع دخول الهواء البارد إلى الرئتين.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى مع شبورة صباحًا ورياح نشطة، معتدل على السواحل الشمالية وشبورة صباحًا ورياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما يتوقع الخبراء طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.

والطقس ليلًا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة، بارد على السواحل الشمالية، لطيف على شمال وجنوب الصعيد، ويشير الخبراء ان شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط فيما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

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