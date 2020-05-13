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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة 6 أكتوبر الـ601 فى تصنيف «التايمز»

الأربعاء 13/مايو/2020 - 02:07 م
جامعة 6 أكتوبر
جامعة 6 أكتوبر
إسراء جمال
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أعلن الدكتور جمال سامي، رئيس جامعة 6 أكتوبر، عن حصول الجامعة على ترتيب 601 فى تصنيف التايمز للجامعات العالمية الأكثر تأثيرًا بالتنمية المستدامة، والذي تضمن ٢٣ جامعة مصرية فقط، حيث حققت جامعة 6 أكتوبر نشاطًا مميزًا في أهداف التنمية المستدامة والتى تبلغ 17 هدفًا بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.

واحتلت جامعة 6 أكتوبر المركز 101-200 عالميًا والأول بالاشتراك مع جامعة الإسكندرية والمنصورة على الجامعات المصرية فى الهدف الثالث للأمم المتحدة (الصحة الجيدة والرفاهية)، وهو الهدف الذى يوضح مدى اهتمام الجامعة بدعم الرعاية الصحية للطلاب وهيئة التدريس والمجتمع المحيط والأبحاث العلمية عن الامراض المختلفه والطرق الحديثة لتشخيصها وعلاجها وكذلك بالنبية التحتية لمستشفياتها وتدريب الطلاب بها.

كما احتلت جامعة 6 أكتوبر المركز 201 -300 عالميًا والثانى بالاشتراك مع جامعة عين شمس وأسيوط وأسوان وقناة السويس من الجامعات المصرية فى الهدف الخامس للأمم المتحدة (المساواة بين الجنسين) والذى يضمن سياسة العدالة والمساواة وعدم التفرقة بين الذكور والإناث فى جميع المجالات ودعم المرأة.

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