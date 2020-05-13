تطهير وتعقيم مبنى وزارة التضامن الاجتماعي (صور)

استمرارا لجهود وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قام الهلال الأحمر المصري، ظهر أمس الثلاثاء، بتطهير وتعقيم ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي.وطهر فريق الهلال الأحمر وعقّم مبنى الوزارة رقم ١ و٢ بجميع طوابقهما وداخل جميع مكاتب العمل بالوزارة، ووزع كمامات ومواد مطهرة، وذلك ضمن التدخلات ميدانية للهلال الأحمر لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).يأتي ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع وفي إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس (كورونا) المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري من الفيروس الذى انتشر خلال الأيام الماضية.