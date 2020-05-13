وكيل «صحة الإسماعيلية» يكرم الممرضات المتميزات (صور)

كرم الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أعضاء هيئة التمريض والمتميزات من هيئة التمريض على مستوى مستشفيات الإسماعيلية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتمريض.وقام وكيل الوزارة بتوزيع شهادات التقدير على المتميزات من التمريض، وأشاد فيها بدور التمريض لأنهم الركيزة الأساسية فى المنشآت الصحية والمستشفيات ويقومون بتقديم الخدمة الطبية على أحسن مستوى، موجها لهم الشكر على ما يبذلونه من جهد لخدمة المرضى.وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية خصصت يومًا للاحتفال باليوم العالمى للتمريض احتراما واجلالا لهذه المهنة السامية وتقديرًا لمجهوداتهم فهم قلب الفريق الطبي النابض وذراعه العفية القوية.