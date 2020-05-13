لا شكاوى من امتحان الفلسفة بدمياط

قال عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إنه أدى اليوم ١٠٩٢٣ طالبا وطالبة بالأول الثانوي اختبار مادة الفلسفة والمنطق للفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٠٢٠١٩.وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية برئاسة عبد الرازق الزيني وكيل المديرية تتابع الموقف أولًا بأول من خلال غرف العمليات المنعقدة بديوان المديرية والإدارات التعليمية، والعمل على تقديم كافة التيسيرات للطلاب فى حال تلقى أية شكاوى أو مشكلات فنية.كما تتابع أيضا الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التزاحم أثناء تسليم المشروعات البحثية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حرصا على سلامة الطلاب، مؤكدا على تنفيذ الجدول الزمني للاستلام الذي حددته وزارة التربية والتعليم، حتي لا يحدث أي تزاحم من الطلاب أو أولياء الأمور الذين تعذر عليهم التسليم الإلكتروني.