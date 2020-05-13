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محمد العسيري
الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تعيد الدراسة في سبتمبر

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:59 م
إيطاليا
إيطاليا
مروة عنبر
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أعلنت وزيرة التعليم الإيطالية لوسيا أزولينا، اليوم الأربعاء، أن المدارس الإيطالية ستعيد فتح أبوابها أمام طلابها في سبتمبر المقبل، وفقا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

وكانت السلطات الإيطالية أصدرت قرارًا بإغلاق المدارس والجامعات في جميع أنحاء إيطاليا منذ الخامس من مارس الماضى في إطار إجراءات عزل عام للحد من انتشار الفيروس.

وأعلنت السلطات الإيطالية، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1402 حالة حتى أمس الثلاثاء، فيما تم تسجيل 172 حالة وفاة جديدة، مقابل 179 حالة في اليوم السابق.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة فى إيطاليا منذ انتشار الفيروس وحتى امس الثلاثاء 221216، وهو خامس أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا وروسيا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

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