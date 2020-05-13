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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أبو الغيط ينعي الشاذلي القليبي: فقدنا سياسيًا عروبيًا مخلصًا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:56 م
أبو الغيط
أبو الغيط
عبير سليم
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نعى أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الشاذلي القليبي، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الذي وافته المنية صباح اليوم في تونس.

بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للأمانة العامة بالجامعة، توجه الأمين العام بالعزاء لأسرة الفقيد وللشعب التونسي، مؤكدًا أن الأمة العربية فقدت سياسيًا عروبيًا مخلصًا، لعب دورًا مهمًا في مرحلة استثنائية من تاريخ الجامعة العربية المعاصر، فضلًا عن اضطلاعه بمهام سياسية كبيرة في بلده تونس.

وقال أبو الغيط إن القليبي تمكن من الحفاظ على استمرارية عمل الجامعة في ظل الظروف الصعبة التي واجهت العمل العربي المشترك في فترة توليه المسئولية خلال عقد الثمانينات، وهو ما عزز من القدرة المؤسسية الكبيرة للجامعة العربية على البقاء والتكيف مع الأزمات، والاستمرار في خدمة الأمة مهما كانت الظروف.

ووجه الأمين العام بتنكيس علم الجامعة العربية حدادًا علي رحيل السيد القليبي.

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