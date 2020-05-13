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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا يصيب 359 عاملًا في حقل نفطي بكازاخستان

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:56 م
حقل نفطي
حقل نفطي
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قال المركز الإقليمي لمكافحة فيروس كورونا في كازاخستان إن عدد الإصابات المكتشفة بالفيروس في حقل "تنغيز" النفطي، زاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بنسبة 90%، ووصل إلى 359 حالة.

وأضاف المركز، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، أنه تم تسجيل 92 حالة أخرى من حالات الإصابة بـ COVID-19 في مقاطعة أتيراونسكي، منهم 90 عاملا من العاملين لدى شركة تعهدات تعمل في الحقل النفطي العملاق المذكور، وبالتالي بلغ عدد الحالات المكتشفة لعدوى COVID-19 في المنطقة 432 حالة.

ووفقا لمعلومات المركز، يوجد حاليًا أكثر من ألفي شخص في مستشفيات الحَجر الصحي في حقل "تنغيز"، وهم من الأشخاص الذين احتكوا بالمرضى المصابين بـ COVID-19، مشيرًا إلى أنه تم تحديد 17 بؤرة للإصابة هناك، في مراكز سكن العمال.

وقال المركز إن عدد الإصابات المؤكدة بمرض (كوفيد-19) في البلاد أصبح أكثر من 5.4 ألف حالة منها 32 حالة وفاة.

كانت حالة الطوارئ التي تم فرضها في مارس قد انتهت في يوم الاثنين الماضي، ولكن لا تزال سارية قيود الحجر الصحي في البلاد.

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