تكريم حارس أثناء تفقد تسليم مشروعات الأبحاث فى دمياط

أكد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تتابع لحظة بلحظة انتظام سير العملية الامتحانية الإلكترونية لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي وتسليم المشروعات البحثية الورقية لصفوف النقل، وفقًا لما حددته وزارة التربية والتعليم.وتفقد "عثمان" مدرسة ابن خلدون الابتدائية التابعة لإدارة دمياط التعليمية، لمتابعة عملية تسليم المشروعات البحثية لصفوف النقل، وأثنى وكيل الوزارة على انتظام عملية التسليم، مشيدًا بدور محسن السيد حسن حارس المدرسة، ووجه بتكريمه تكريما يليق به.