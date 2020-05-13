إحالة 4 متهمين بالشروع في قتل حارس مخزن للجنايات
الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:52 م
داليا عبد الباسططباعة
أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الأربعاء، بإحالة 4 متهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بسرقة مخزن ملابس والشروع في قتل حارسه بالسلام.
أمر الإحالة
كشف أمر الإحالة عن أن المتهمين هم "خالد. م"، و"كريم. ز"، و"أحمد. ع"، و"جميل. س" عاطلين وأقروا بارتكابهم سرقة مخزن ملابس والشروع في قتل حارسه بالعصا الخشبية والشوم.
البداية
وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام تفيد بقيام عاطلين بالتعدي على حارس مخزن وتسببوا فى إصابته بكسر في الجمجمة وسرقة المخزن المكلف بحراسته.
وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان المسروقات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
أمر الإحالة
كشف أمر الإحالة عن أن المتهمين هم "خالد. م"، و"كريم. ز"، و"أحمد. ع"، و"جميل. س" عاطلين وأقروا بارتكابهم سرقة مخزن ملابس والشروع في قتل حارسه بالعصا الخشبية والشوم.
البداية
وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام تفيد بقيام عاطلين بالتعدي على حارس مخزن وتسببوا فى إصابته بكسر في الجمجمة وسرقة المخزن المكلف بحراسته.
وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان المسروقات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.