إحالة 4 متهمين بالشروع في قتل حارس مخزن للجنايات

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الأربعاء، بإحالة 4 متهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بسرقة مخزن ملابس والشروع في قتل حارسه بالسلام.أمر الإحالةكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين هم "خالد. م"، و"كريم. ز"، و"أحمد. ع"، و"جميل. س" عاطلين وأقروا بارتكابهم سرقة مخزن ملابس والشروع في قتل حارسه بالعصا الخشبية والشوم.البدايةوكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام تفيد بقيام عاطلين بالتعدي على حارس مخزن وتسببوا فى إصابته بكسر في الجمجمة وسرقة المخزن المكلف بحراسته.وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان المسروقات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.