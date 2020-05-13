رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فاينانشيال تايمز: مدريد تحتج على استمرار الإغلاق بسبب كورونا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:51 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر، الأربعاء، أن العديد من المسؤولين في الحكومة الإسبانية أعربوا عن استيائهم إزاء قرار استبعاد العاصمة (مدريد) من قرارات تخفيف الحظر التي سوف تُطبق في أماكن أخرى من إسبانيا، باعتبار أن ذلك من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني.

ودعا نائب رئيس حكومة مدريد الإقليمية، إجناسيو أجوادو - في لقاء مع الصحيفة نُشرته اليوم على موقعها الرسمي - إلى التحرك بشكل أسرع لإنهاء إغلاق المدينة، معتبرا أن إبقاء السكان في المنزل مع بدء تخفيف القيود في مدن أخرى يخدم هدفًا صحيًا ضئيلًا، وسيعمّق الأضرار التي لحقت باقتصاد البلاد.

وحذر أجوادو من عواقب وخيمة ربما تزيد من نسب البطالة والفقر إذا استمرت (مدريد ) في الإغلاق، لاسيما بعد أن بدأت نصف مدن البلاد إنهاء الحظر الذي تسبب فيه تفشي فيروس كورونا بدءًا من الأسبوع الجاري.

وقال "إنه إذا لم تستأنف (مدريد ) العمل، فإن آلاف الشركات ستتعرض للإفلاس، مشيرًا إلى أنه إذا لم يكن هناك حل، ولم يُعلن قريبا عن اللقاح، فليس هناك جدوى من إبقاء الناس محصورين في المنزل، لأن الإغلاق لا يتغلب على الفيروس؛ لكنه ربما ساعد فقط في تجنب انهيار النظام الصحي، وهو ما حققناه بالفعل ".

وطالب أجوادو، وهو عضو حزب "سيودادانوس" المؤيد للسوق ولاتحاد الوسط - الحكومة بدلًا من استمرار إغلاق (مدريد ) إلى توسيع شرط ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة، وألاّ يقتصر ذلك فقط على وسائل النقل العام.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن (مدريد ) هي المنطقة الإسبانية الوحيدة التي تم منعها تمامًا مما يُطلق عليه بتخفيف المرحلة الأولى من الإغلاق، والتي بدأت فيها الأراضي التي تمثل 51 في المائة من السكان.

كانت مدريد هي المنطقة الأكثر تضررا في البلاد، حيث أدخل ما يزيد عن 41 ألف شخص إلى المستشفى بسبب إصابتهم بكورونا، فضلا عن وجود أكثر من 700ر8 حالة وفاة. لكن عدد الحالات الجديدة المؤكدة انخفض إلى 48 حالة فقط في أحدث 24 ساعة توفرت فيها المعلومات لدى الصحف العالمية.

وأوضحت الصحيفة أنه خلال المرحلة الأولى من تخفيف الحظر، يتمكن الأشخاص من الاجتماع في مجموعات يصل عددها إلى 10، ويمكن للمَطاعم والحانات خدمة عملائها في الهواء الطلق ويمكن فتح المحال التجارية التي تبيع السلع غير الضرورية، دون موعد مسبق.

وفي السياق ذاته، قدّر مانويل جيمينيز راسرو، المسؤول عن أعمال الاقتصاد في حكومة مدريد، أنه مع بدء كل أسبوع جديد يُحظر فيه على العاصمة بدء المرحلة الأولى، سيتكبد الاقتصاد ما بين مليار و1.5 مليار "يورو".

وأشار إلى أن (مدريد) هي القلب الاقتصادي لإسبانيا، لأنها تمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها المدخل الأساسي لتدفق الاستثمار الأجنبي في البلاد، مشددًا على أنه من الملح للغاية للمنطقة وبقية إسبانيا السماح لـ (مدريد) بالمشاركة في تخفيف الإغلاق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية تفرض حظر تجوال كامل خلال إجازة عيد الفطر

«الصحة العالمية»: كورونا ليس قاتلًا وخطورة الفيروس تمثل 20%

5 آلاف جنيه.. غرامة عدم ارتداء الكمامة في «ميكروباصات الشرقية»

بعد ثبوت إصابات كورونا.. إغلاق مستشفى الزهراء الجامعى

الصور

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

الأكثر قراءة

10 قرارات مهمة للحكومة.. أحدها يخص «كورونا»

5 آلاف جنيه.. غرامة عدم ارتداء الكمامة في «ميكروباصات الشرقية»

الصين تكتشف بؤرة جديدة لانتشار «كورونا»

«الصحة العالمية»: كورونا ليس قاتلًا وخطورة الفيروس تمثل 20%

إنفوجراف

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

يونيسف: كورونا سيتسبب بموت 6 آلاف طفل يوميًا

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

منوعات

وقف استخدام نوع من أجهزة التنفس الصناعى فى روسيا

ملكة بريطانيا تبعث رسالة تقدير للعاملين في مجال الصحة

كوريا الجنوبية تسجل أكبر تراجع فى الوظائف منذ 1999

السبت.. إحياء اليوم العالمي للضوء

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
قطر والإخوان أدوات للإرهاب في منطقة ملتهبة
منى رجب
مسئولية الشعب في زمن "كورونا"
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف بدرجة راهب !!
ماجد حبته
هل يكظم «الكاظمى» غضبه؟!
المزيد

الثقافة

«الكورونا في زمن الفراعنة».. رواية تكشف عظمة المصريين

«الثقافة الفلسطينية» تنظم معرضا «أونلاين» لتيسير البطنيجي اليوم

وديع الصافي وصباح فخري على «يوتيوب» وزارة الثقافة.. غدًا

صالون القاهرة الثقافى يقيم أمسية شعرية «أون لاين».. غدًا