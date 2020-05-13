«الزراعة» تصدر عدة نصائح لمربي الثروة الحيوانية والداجنة

أصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدة نصائح لمجابهة الارتفاعات الحادة في درجات حرارة الجو، للحفاظ على القطعان ومقاومة الإجهادات الحرارية، والتي تؤثر سلبا على معدلات أداء الحيوان والدواجن، في العنابر والحظائر التي تعمل بنظام التربية المفتوحة.وأكدت النصائح ضرورة الحذر من زيادة نسبة الرطوبة داخل العنابر أو الحظائر، من خلال عدم الإسراف في استخدام المياه داخل العنابر في الأجواء الحارة سواء رش الأرضيات أو الحوائط أو الغسيل، لأن ذلك يزيد من الإجهاد الحراري على الحيوان أو الطيور، كنتيجة لتشبع جو العنبر ببخار الماء، لافتة إلى أنه للحد من نهجان الحيوان أو الطائر، يتم إضافة نصف جم من بيكربونات الصوديوم (كربوناتو) إلى كل لتر ماء شرب ليعادل من حموضة الدم ويساعد على سيولته، ومنع اللزوجة، وكذلك إضافة ربع قرص أسبرين إلى كل لتر من ماء الشرب، أو إضافة فيتامين (ج) إلى مياه الشرب بالجرعات المقررة، لطرد الشوارد من الدم ونواتج التمثيل الغذائي الضارة، والتي تزيد في الأجواء الحارة.وأشارت النصائح إلى أهمية تجنب تقديم الأعلاف والعلائق المركزة خلال ساعات النهار الحارة للحد من زيادة الإجهادات الحرارية على الجسم.وأوضحت أنه فى حال استخدام وسائل تبريد يجب أن تكون مرتفعة، وعلى وضع أعلى من مستوى الحيوان أو الطائر، لضمان استفادته منه، محذرة من تشغيل الشفاطات خلال ساعات النهار الحارة، لعدم تجديد الهواء بآخر ساخن من البيئة الخارجية.وأكدت ضرورة توفير المياه النظيفة للشرب وزيادة عدد السقايات في القطعان الأرضية لمواجهة الطلب المتزايد على ماء الشرب، فضلا عن ضرورة تجنب الإفراط في التعامل أو الإمساك بالحيوان أو الطائر قدر المستطاع خلال ساعات النهار الحارة، مع تقليل شدة الإضاءة لأقل ما يمكن للحد من نشاط الطيور.وحذرت التوصيات من إجراء التلقيحات طبيعة كانت أو اصطناعية خلال ساعات النهار الحارة، ويجب تأخيرها إلى ما بعد انكسار الموجة الحارة بعدة ساعات، مؤكدة ضرورة تطبيق ضوابط الأمن والأمان الحيوي، وضبط جرعات الأدوية والإضافات.وأوضحت أنه في حال نقل الطيور والحيوانات، يجب أن يتم ذلك ليلا، وعدم تحميل أعداد كبيرة من الطيور في الأقفاص، أو الحيوانات في المركبات، ويمنع توقف المركبات المحملة خلال النقل.وناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، كافة المربيين بضرورة التواصل مع القطاع، في حال ظهور أية مشكلات، وذلك على مدار الساعة، على واتس اب 01558626682-01558626681.كما ناشد القطاع، صغار مربّي الدواجن، بالتواصل مع القطاع، للاستفادة من مبادرة البنك المركزي بقروض ميسرة 5%، لتَطوير عنابرهم ورفع كفاءتها وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، طبقا للبروتوكولات الموقعة بين وزارة الزراعة، وبعض البنوك الوطنية.