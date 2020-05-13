أوقاف مطروح: 85 ألف جنيه زكاة فطر لتوزيعها على 425 حالة

قال الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقا بمحافظة مطروح، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن وزير الأوقاف اعتمد مبلغ 2 مليون جنيه من أموال الزكاة والصدقات، وتم تخصيص مبلغ 85 ألف جنية لمديرية أوقاف مطروح لتوزيعها قبل عيد الفطر علي 425 حالة بواقع 200 جنية لكل حالة.وأوضح أن هناك تجاوبا كبيرا مع مجالس الإدارات العشر التي أقيمت في الإدارات الفرعية والمساجد الكبرى، وبلغت الحصيلة 10 آلاف جنيه مصري في زمن يسير من تبرعات الخيرين بمطروح وسيتم التوزيع للأسر المسجلة على قوائم البر من الأسر الأولى بالرعاية.وأضاف أن التوزيع يشمل كافة الإدارات بالمحافظة ويتم الصرف عبر الفيزا البريدية لاعتبار الشفافية والكرامة الإنسانية، مؤكدا علي أن هناك تكاتف بين الوزارة والمؤسسات الوطنية لمساندة المحتاجين والأسر الأولى بالرعاية.