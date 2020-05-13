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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حلا شيحة لمتابعيها: «نمت من كتر التعب في التصوير» (صورة)

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:13 م
حلا شيحة
حلا شيحة
ياسمين عباس
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شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها، صورة جديدة من كواليس مسلسل "خيانة عهد" الذى تخوض به السباق الرمضانى الحالي، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت حلا شيحة في الصورة وهي نائمة ومتعبة، وعلقت عليها قائلة: "أول ما بحط إيدي تحت خدي لازم أنام، نمت من كتر التعب في التصوير، يلا تصبحوا على خير يا أحلى الناس"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها مشيدين بأدائها في المسلسل.

ومن ناحية أخرى، تنتهى الفنانة حلا شيحة من تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "خيانة عهد" خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، حيث تصور حاليا عددا من مشاهدها داخل أحد الديكورات المخصصة للعمل.

مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، هنادى مهنى، وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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