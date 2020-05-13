«فيسبوك» يحظر حساب الرئيس الشيشاني على «إنستجرام»

أعلنت شركة (فيسبوك) حظر حساب رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قاديروف على (إنستجرام).وقال ممثل شركة (فيسبوك) التي تمتلك شبكة (إنستجرام) حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الروسي " لينتا.رو" اليوم الأربعاء: "إن الحذف تم بسبب العقوبات المفروضة على الرئيس الشيشاني" مشيرا إلى أن الشركة تتصرف في إطار القانون الأمريكي.وأضاف: "في هذه الحالة، حذفنا حسابات الشخص الخاضع للعقوبات، تماما كما فعلنا مع حسابات مماثلة في وقت سابق".يُذكر أنه تم حظر صفحات (إنستجرام) و(فيسبوك) الخاصة بقاديروف في ديسمبر 2017 بسبب العقوبات، التي فرضتها عليه الحكومة الأمريكية، ولكن تم رفع الحظر بعد 11 شهرا عن حساب رئيس الشيشان لفترة وجيزة، وفي وقت لاحق وصف المتحدث باسم (إنستجرام) العودة المؤقتة لصفحة قاديروف بأنه خطأ، ومن ثم تم حظرها مرة أخرى.