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الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يتابع أعمال رصف طرق بالقوصية ضمن «حياة كريمة»

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:09 م
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الأعمال الجارية لرصف طريق بلوط_بني قره بمركز القوصية ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

يأتي هذا للوقوف على معدلات التنفيذ واستمرار العمل وتذليل العقبات والتأكيد على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ضمن خطة الدولة والمنفذة تحت إشراف وزارتي التنمية المحلية والتخطيط بـ 60 قرية أكثر احتياجًا على مستوى المحافظة وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم خدمات لائقة وتوفير حياة كريمة لهم.

رافقه خلالها الجولة هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية، والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط ونواب ومساعدي رئيس المركز.

حيث تابع محافظ أسيوط معدلات الإنجاز في أعمال الرصف الجاري تنفيذها بطريق بني قرة_بلوط بمركز القوصية عن طريق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بطول 5.5 كيلو متر ضمن مبادرة "حياة كريمة" والخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 20192020 وذلك ضمن جولاته الميدانية لتفقد سير الأعمال بمشروعات المرافق والخدمات ومتابعة معدلات التنفيذ ومدى جودة وكفاءة الأعمال التي يجرى تنفيذها.

وأشار المحافظ إلى أهمية الإشراف المباشر والتواجد الميداني لمتابعة مراحل الرصف أولًا بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والانتهاء من الاعمال في مواعيدها الزمنية المحددة موضحًا أن مشروعات الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها وتوليها اهتمامًا كبيرًا وتعمل على تقديم وإتاحة كافة أوجه الدعم لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية تيسيرًا للحركة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

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