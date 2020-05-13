تراجع طفيف لأسعار الذهب خشية تفشى موجة ثانية من كورونا

تراجعت أسعار الذهب العالمية بنسبة طفيفة، خلال تعاملات، الأربعاء، متأثرة بمخاوف عالمية من تفشي هجمة ثانية لفيروس "كورونا"، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة بعدد من الدول التي بدأت تخفيف قيود الإغلاق والعزل.في هذا السياق، تراجع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر يونيو بنسبة 0.05%، ليصل إلى مستوى 1706.00 دولارا للأوقية، كما انخفض سعر التسليم الفوري بنحو 0.01% مسجلا 1702.60 دولار.ويوازن المستثمرون بين احتمال تفشي موجة ثانية من الإصابات بالفيروس، وبين الآمال بأن تخفيف قيود العزل قد يمهد لتعافي الاقتصاد العالمي الذي ظل مكبلا تحت ضغط قيود الإغلاق لمكافحة انتشار عدوى "كورونا".على صعيد العملات، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية، أمام سلة من ست عملات بنحو 0.1% إلى 100.045 نقطة.وتترقب الأسواق خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، في وقت لاحق اليوم الأربعاء أمام فعالية ينظمها معهد "بيترسون " للاقتصاد الدولي لاستشراف مسار السياسات النقدية للاقتصاد- الأكبر عالميا- الذي لا يزال يواجه ضغوطا وتراجعا بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا.كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طالب مجلس الاحتياطي الفيدرالي- في سياق تصريحاته أمس- بتطبيق معدلات فائدة سالبة.يشار إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي قرر خلال اجتماعه في أبريل الماضي الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند مستوى يتراوح ما بين صفر إلى 0.25%، متعهدا باستخدام كافة الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي المتضرر من وباء "كورونا".وأكد البنك التزامه باستخدام مجموعة كاملة من الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت العصيب، وتعزيز الحد الأقصى من أهداف التوظيف واستقرار الأسعار.