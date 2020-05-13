رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع طفيف لأسعار الذهب خشية تفشى موجة ثانية من كورونا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:07 م
الذهب
الذهب
أ ش أ
طباعة
تراجعت أسعار الذهب العالمية بنسبة طفيفة، خلال تعاملات، الأربعاء، متأثرة بمخاوف عالمية من تفشي هجمة ثانية لفيروس "كورونا"، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة بعدد من الدول التي بدأت تخفيف قيود الإغلاق والعزل.

في هذا السياق، تراجع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر يونيو بنسبة 0.05%، ليصل إلى مستوى 1706.00 دولارا للأوقية، كما انخفض سعر التسليم الفوري بنحو 0.01% مسجلا 1702.60 دولار.

ويوازن المستثمرون بين احتمال تفشي موجة ثانية من الإصابات بالفيروس، وبين الآمال بأن تخفيف قيود العزل قد يمهد لتعافي الاقتصاد العالمي الذي ظل مكبلا تحت ضغط قيود الإغلاق لمكافحة انتشار عدوى "كورونا".

على صعيد العملات، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية، أمام سلة من ست عملات بنحو 0.1% إلى 100.045 نقطة.

وتترقب الأسواق خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، في وقت لاحق اليوم الأربعاء أمام فعالية ينظمها معهد "بيترسون " للاقتصاد الدولي لاستشراف مسار السياسات النقدية للاقتصاد- الأكبر عالميا- الذي لا يزال يواجه ضغوطا وتراجعا بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طالب مجلس الاحتياطي الفيدرالي- في سياق تصريحاته أمس- بتطبيق معدلات فائدة سالبة.

يشار إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي قرر خلال اجتماعه في أبريل الماضي الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند مستوى يتراوح ما بين صفر إلى 0.25%، متعهدا باستخدام كافة الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي المتضرر من وباء "كورونا".

وأكد البنك التزامه باستخدام مجموعة كاملة من الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت العصيب، وتعزيز الحد الأقصى من أهداف التوظيف واستقرار الأسعار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية تفرض حظر تجوال كامل خلال إجازة عيد الفطر

وفاة الفنان إبراهيم نصر.. والصلاة عليه اليوم من الأزبكية

مصر تتسلم رئاسة المجموعة الإفريقية في جنيف

بعد ثبوت إصابات كورونا.. إغلاق مستشفى الزهراء الجامعى

الصور

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

الأكثر قراءة

وزارة القوى العاملة 2020.. الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتطمة بالرقم القومى

الصين تكتشف بؤرة جديدة لانتشار «كورونا»

الآن.. رابط بوابة الثانوية العامة 2020 thanwya emis gov.. أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوى

أمين البرلمان يكشف تفاصيل إصابة شيرين فراج بكورونا

إنفوجراف

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

يونيسف: كورونا سيتسبب بموت 6 آلاف طفل يوميًا

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

منوعات

وقف استخدام نوع من أجهزة التنفس الصناعى فى روسيا

ملكة بريطانيا تبعث رسالة تقدير للعاملين في مجال الصحة

كوريا الجنوبية تسجل أكبر تراجع فى الوظائف منذ 1999

السبت.. إحياء اليوم العالمي للضوء

مقالات الرأي
منى رجب
مسئولية الشعب في زمن "كورونا"
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف بدرجة راهب !!
ماجد حبته
هل يكظم «الكاظمى» غضبه؟!
نرمين يسر
النهاية تحتاج إلى دين جديد
المزيد

الثقافة

صالون القاهرة الثقافى يقيم أمسية شعرية «أون لاين».. غدًا

«الأعلى للثقافة» يقيم محاضرة حول الشائعات فى وقت الأوبئة.. غدًا

الدولى للتصوير بالشارقة يفتح باب المشاركة أمام المصورين فى العالم

«الحب فى زمن الكورونا» رواية جديدة للكاتبة أمانى التونسى