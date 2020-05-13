كرواتيا تفتح حدودها لاستقبال السائحين من سلوفينيا خلال أيام

قال وزير الصحة الكرواتي جاري كابيلي، إن كرواتيا تتوقع فتح حدودها أمام السائحين من مواطني سلوفينيا في غضون أيام ومواطني ألمانيا أيضا في موعد أقصاه 15 يونيو.وصرح كابيلي لهيئة الإذاعة الحكومية بالقول: "نتوقع نتيجة جيدة من المحادثات مع سلوفينيا في غضون أيام لأن وضعينا المتعلقين بالوباء (كورونا) متشابهان".وقال "بموجب الاتفاق (المزمع)، عندما يعود السلوفينيون إلى ديارهم، لن يضطروا للخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما"، مضيفا أنه يجري التفاوض على ترتيبات مماثلة مع دول أخرى.وبافتراض أن يظل وضع كورونا تحت السيطرة، تتوقع كرواتيا السماح للسائحين من ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي بالدخول بحلول 15 يونيو عن طريق البر.