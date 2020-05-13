البنك المركزي في صربيا يتوقع انكماش الاقتصاد 1.5% العام الجاري

توقّع البنك المركزي الصربي، الأربعاء، انكماش الاقتصاد بنسبة 1.5% خلال عام 2020، ونموه بنسبة 6% خلال عام 2021.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البنك المركزي القول قوله إن نمو الاقتصاد سوف يرجع إلى ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات.وتوقع البنك أن يبدأ معدل التضخم في العودة إلى مستويات ما بين 1.5% و4.5% منتصف العام الجاري، مشيرًا إلى أنه ربما يصل إلى 3% عام 2021.كانت عدة مؤسسات دولية، من بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي توقّعت انكماش اقتصاد صربيا خلال العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين 2.5% و4.1%.