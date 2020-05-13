«آرب ويكلي»: الاقتصاد المصري مستقر وقرض صندوق النقد لتعزيز الثقة

أكدت صحيفة "آرب ويكلي" البريطانية، أن مصر لا تسعى فقط لإنقاذ اقتصادها من التأثيرات السلبية العالمية لفيروس كورونا من خلال قرض الطوارئ الذي ستحصل عليه من صندوق النقد الدولي وقيمته 2.5 مليار دولار، ولكن هذا القرض من شأنه أن يعيد ثقة المستثمريين الدوليين في الاقتصاد المصري ويعزز قدرة مصر الاقتصادية على تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.وتابعت أن مصر تحاول بناء احتياطياتها من العملة الأجنبية مرة أخرى في ظل توقف حركة السياحة الدولية والتي تعد من أبرز مصادر الدخل لمصر.وأضافت أنه على الرغم من استقرار الوضع الاقتصادي في مصر، ومستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، والتي كانت كافية لتغطية الواردات غير النفطية لمدة 8 أشهر، إلا أن الحكومة ترغب في المزيد من الاستقرار.