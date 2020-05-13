سول وواشنطن وطوكيو يناقشون أخر المستجدات في كوريا الشمالية

عقدت السلطات العسكرية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان اليوم الأربعاء الدورة الـ12 من المحادثات الدفاعية الثلاثية عبر الانترنت وتطرقت إلى آخر المستجدات في كوريا الشمالية وسبل تعزيز التعاون الأمني والعسكري بينهم.وجاءت المحادثات عبر الإنترنت في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جميع أنحاء العالم، وفقا لما نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.وشارك في المحادثات من الجانب الكوري مدير مكتب سياسة الدفاع الوطني بوزارة الدفاع جونج سوك-هوان، مع وكيل مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الهند والمحيط الهادئ ديفيد هيلفي ومدير مكتب السياسة الدفاع بوزارة الدفاع اليابانية أكيهيرو تشوتشيميتشي.واتفق ممثلو الدول الثلاث أثناء المحادثات على عقد اجتماع افتراضي لوزراء دفاعهم خلال الشهر القادم.ويأتي هذا الاجتماع الافتراضي المرتقب في الوقت الذي تم فيه إلغاء إقامة مؤتمر الأمن الآسيوي المعروف باسم "حوار شانجليلا" الذي كان من المقرر أن يجمع القادة الأمنيين من الدول الرئيسية في آسيا والمحيط الهادئ في سنغافورة في يونيو القادم.كما تبادل الممثلون وجهات النظربشأن التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية وسبل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة وتعزيز التعاون الأمني بين الدول الثلاث.ومن جانبها، ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان أصدرته في هذا الشأن أن الدول الثلاث جددت في المحادثات أهمية التعاون الأمني الثلاثي.