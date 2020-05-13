الاحتلال الإسرائيلى يعتقل صيادين في بحر غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، صيادين إثنين في بحر مدينة غزة، واستولت على مركبهما.وصرح مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي بغزة زكريا بكر، بأن زوارق بحرية الاحتلال اعتقلت الصيادين محمد عبد الرازق بكر، ومحمود عزيز بكر، واستولت على مركبهما، على بعد نحو ثلاثة أميال بحرية قبالة بحر مدينة غزة، وفقا لوكالة وفا.وأكد بكر أن زوارق بحرية الاحتلال تتعمد بشكل يومي التنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.