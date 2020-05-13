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الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الاقتصاد اليابانى: نعمل على عدم الانزلاق فى دائرة الركود

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:56 ص
ياسوتوشي نيشيمورا
ياسوتوشي نيشيمورا
وكالات
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قال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا إن الحكومة اليابانية والبنك المركزى عازمان على وقف التراجع الاقتصادي، ويعملان على عدم دخول الاقتصاد فى دائرة الركود.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نيشيمورا القول إنه في نفس الوقت، ينبغي على اليابان الاستعداد لمزيد من الألم الاقتصادي، حيث إنه من المرجح أن تظل مناطق رئيسية مثل طوكيو وأوساكا خاضعة لحالة الطوارئ حتى نهاية الشهر الجاري على أقل تقدير.

وقال نيشيمورا في حوار اليوم الأربعاء: "نشارك البنك المركزي في العزم الحاسم لعدم السماح بالعودة للانكماش".

وأضاف: "كما أننا نتشارك في الشعور بالأزمة أثناء عملنا معًا لمواجهة الوضع الحالي".

وأوضح نيشيمورا أن الحكومة تسعى لإنهاء حالة الطوارئ المفروضة لاحتواء تفشى فيروس كورونا فى نهاية هذا الشهر.

وقال: " حتى في حال إلغاء حالة الطوارئ، سوف تعود الأمور لطبيعتها بصورة تدريجية وليس على الفور".

ومن المتوقع أن يطرح الخبراء الحكوميون غدًا الخميس رأيهم بشأن ما هى المناطق التى يمكن أن تستأنف المزيد من الأنشطة.

وكانت العاصمة اليابانية طوكيو الأكثر تضررًا من الفيروس، حيث سجلت 500 حالة.

وأفادت تقارير اليوم أنها سجلت 10 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تعد أقل حصيلة يومية يتم تسجيلها منذ أواخر مارس الماضي.

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