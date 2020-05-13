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الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القاهرة يتابع أعمال تطوير مثلث ماسبيرو (صور)

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:48 ص
مخافظ القاهرة
مخافظ القاهرة
أحمد أبو المحاسن
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التقى اللواء خالد عبدالعال، مخافظ القاهرة، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع تطوير "مثلث ماسبيرو"، وذلك بحضور عدد من مسئولى الوزارة والمحافظة، والجهات ذات الصلة.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف تنفيذ أعمال التطوير بهذا المشروع القومى الهام، والذى يُعد من أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالقاهرة لإعادة رونقها الحضارى، وسيغير من خريطة المنطقة بعد الانتهاء من أعمال التطوير، حيث تم استعراض تقرير من استشاري المشروع بشأن التنسيقات والتجهيزات للبدء في المرحلة الثانية طبقًا للبرنامج الزمني المكثف المُخطط للمشروع.

وأوضح الوزير أنه تم أيضًا استعراض موقف تنفيذ 3 أبراج سكنية، مُخصصة لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، وتضم برجين يتكون كل منهما من (بدروم "جراج سفلى" + دور أرضى "تجارى" + دور أول "جراج علوى" + 16 دورا سكنيا، وبه 10 مصاعد و4 مداخل)، بينما يتكون البرج الثالث من (دور أرضى "تجارى" + 10 أدوار سكنية، وبه 3 مصاعد).

تجدر الإشارة إلى أن منطقة مثلث ماسبيرو تقع في نطاق حي غرب بمحافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبد المنعم رياض من الجهة الجنوبية، ويبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالي 900 م، ويبلغ مسطحها التقريبى حوالى 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة، وتتميز المنطقة بوجود العديد من الاستعمالات المميزة، وأهمها مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مبنى وزارة الخارجية، مبنى دار المعارف، فندق هيلتون رمسيس، والقنصلية الإيطالية، وانطلاقًا من توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التى تقطن بها، تم البدء في أعمال تطوير المنطقة المصنفة كمنطقة غير آمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية.
مخافظ القاهرة
مخافظ القاهرة
مخافظ القاهرة
مخافظ القاهرة
مخافظ القاهرة
مخافظ القاهرة
مخافظ القاهرة
مخافظ القاهرة

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