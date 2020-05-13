النمسا: صفر وفيات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الأربعاء عدم تسجيل وفيات جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وارتفاع أعداد حالات الشفاء من الفيروس 14 ألفا و304 حالات، بينما بلغ عدد الوفيات 624 حالة وفاة، وتسجيل 19 إصابة جديدة في العاصمة فيينا، فيما بلغ اجمالي أعداد المصابين 15 ألفا و997 مصابًا.وأفاد بيان لوزارة الصحة اليوم الأربعاء بأنه يوجد بالمستشفيات حاليًا 243 مريضًا منهم 55 حالة في وحدات "العناية المركزة"، مشيرًا إلى إجراء نحو 43 ألفا و776 فحصًا طبيًا.