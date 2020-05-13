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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الشرقاوي: مراحل الإصلاح الاقتصادي «امتصت» صدمة كورونا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:42 ص
الدكتور يسري الشرقاوي
الدكتور يسري الشرقاوي
أسماء إبراهيم
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قال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الاقتصاد المصري بعد مراحل الإصلاح الاقتصادي استطاع امتصاص صدمة أزمة كورونا، لافتًا إلى أنه يجب الاستعداد للمراحل المقبلة على كل الأصعدة والاهتمام في هذا الصدد بالتواصل بين منظمات المجتمع المدني ومجتمع الأعمال والاتحادات للاستعانة بالخبراء والمتخصصين لتبادل الآراء ووضع التوصيات أمام الجهات الإدارية ومتخذي القرار ليسهم ذلك في دعم دور مصر وأبنائها في الحفاظ على استدامة عجلة الاقتصاد.

وأكد الشرقاوي، في تصريحات الأربعاء، ضرورة توفير حِزم وقَواعد بيانات كاملة ونوعية وتخصصية عن المصريين بالخارج والذين تسهم تحويلاتهم بشكل كبير في الاحتياطي النقدي، شريطة أن تكون مدققة ومحدثة مع إمكانية القيام بذلك إلكترونيًا، لضمان سهولة جمع البيانات وعرضها واتَاحتها مما سيوفر معلومات يسهل من خلالها التعامل مع جذب مدخرات المصريين بالخارج للاستثمار في الوطن مصر لتحقيق الفائدة والهدف وضمان النجاح.

وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة إلى ضرورة العمل على التوسع في المشروعات والشركات التجارية التي تهدف إلى زيادة الصادرات المصرية للقارة الأفريقية، وأيضًا، جلب الخامات والسلع الأولية للصناعات المصرية ما يمكننا من الاستفادة بتوظيف خبرات ومدخرات أبناء مصر في الخارج.

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