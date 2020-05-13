محافظ المنيا يتابع أعمال تجديد وإحلال مستشفى سمالوط العام (فيديو)

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مستشفى سما لوط العام بعد إنهاء أعمال إحلال وتجديد المستشفى، المدرجة في الخطة الاستثمارية لتطوير المستشفيات بالمحافظة للعام المالي 2019- 2020، ضمن جهود متابعة المشاريع الجاري العمل بها بالتوازي مع تطبيق إجراءات مواجهه فيروس كورونا، وجاري توريد الأجهزة والفرش الطبي.وأكد المحافظ أن المستشفى ستكون بمثابة إٔضافة قوية لمنظومة الصحة، وستتيح توفير الخدمات الطبية للمواطنين للأهالي، موضحا أن تحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطن تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة، من خلال تطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات.يصل إجمالي تكلفة المشروع 247 مليونا و787 ألف جنيه، كما تم خلال العام المالي 2019- 2020 تخصيص مبلغ 70 مليون جنيه للمباني والتجهيزات الخاصة بالمستشفى.ويضم مشروع مستشفى سمالوط، 5 مبان على أن تكون المساحة الإجمالية المقام عليها المشروع 9630 مترا مربعا، ويخدم 733 ألف نسمة، والمستشفى عبارة عن طابق أرضي وأربعة طوابق علوية حيث يضم الطابق الأرضي أقسام الطوارئ والاستقبال، 4 عيادات خارجية وصيدلية، بالإضافة إلى قسم الأشعة، موجات فوق الصوتية، كما يشمل خدمات منها غرف التعقيم والمشرحة، والمغسلة.ويضم الطابق الأول 10 عيادات خارجية، و40 ماكينة غسيل كلوي، و4 معامل، إلى جانب بنك الدم، ويحتوي الطابق الثاني على غرف إقامة المرضى، وغرف أخرى لسكن الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى، ويحتوي الطابق الثالث على أقسام الولادة الطبيعية والعمليات الجراحية، بينما يحتوي الطابق الرابع على غرف العناية المركزة وحضانات للمتبسرين، ويحتوي الطابق الخامس على مدرسة للتمريض تضم 6 فصول، إلى جانب معمل ومكتبة، وقاعة للاجتماعات.