محافظ المنيا يتابع أعمال تجديد وإحلال مستشفى سمالوط العام (فيديو)
الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:48 م
المنيا ـ على حسينطباعة
تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مستشفى سما لوط العام بعد إنهاء أعمال إحلال وتجديد المستشفى، المدرجة في الخطة الاستثمارية لتطوير المستشفيات بالمحافظة للعام المالي 2019- 2020، ضمن جهود متابعة المشاريع الجاري العمل بها بالتوازي مع تطبيق إجراءات مواجهه فيروس كورونا، وجاري توريد الأجهزة والفرش الطبي.
وأكد المحافظ أن المستشفى ستكون بمثابة إٔضافة قوية لمنظومة الصحة، وستتيح توفير الخدمات الطبية للمواطنين للأهالي، موضحا أن تحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطن تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة، من خلال تطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات.
يصل إجمالي تكلفة المشروع 247 مليونا و787 ألف جنيه، كما تم خلال العام المالي 2019- 2020 تخصيص مبلغ 70 مليون جنيه للمباني والتجهيزات الخاصة بالمستشفى.
ويضم مشروع مستشفى سمالوط، 5 مبان على أن تكون المساحة الإجمالية المقام عليها المشروع 9630 مترا مربعا، ويخدم 733 ألف نسمة، والمستشفى عبارة عن طابق أرضي وأربعة طوابق علوية حيث يضم الطابق الأرضي أقسام الطوارئ والاستقبال، 4 عيادات خارجية وصيدلية، بالإضافة إلى قسم الأشعة، موجات فوق الصوتية، كما يشمل خدمات منها غرف التعقيم والمشرحة، والمغسلة.
ويضم الطابق الأول 10 عيادات خارجية، و40 ماكينة غسيل كلوي، و4 معامل، إلى جانب بنك الدم، ويحتوي الطابق الثاني على غرف إقامة المرضى، وغرف أخرى لسكن الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى، ويحتوي الطابق الثالث على أقسام الولادة الطبيعية والعمليات الجراحية، بينما يحتوي الطابق الرابع على غرف العناية المركزة وحضانات للمتبسرين، ويحتوي الطابق الخامس على مدرسة للتمريض تضم 6 فصول، إلى جانب معمل ومكتبة، وقاعة للاجتماعات.
وأكد المحافظ أن المستشفى ستكون بمثابة إٔضافة قوية لمنظومة الصحة، وستتيح توفير الخدمات الطبية للمواطنين للأهالي، موضحا أن تحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطن تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة، من خلال تطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات.
يصل إجمالي تكلفة المشروع 247 مليونا و787 ألف جنيه، كما تم خلال العام المالي 2019- 2020 تخصيص مبلغ 70 مليون جنيه للمباني والتجهيزات الخاصة بالمستشفى.
ويضم مشروع مستشفى سمالوط، 5 مبان على أن تكون المساحة الإجمالية المقام عليها المشروع 9630 مترا مربعا، ويخدم 733 ألف نسمة، والمستشفى عبارة عن طابق أرضي وأربعة طوابق علوية حيث يضم الطابق الأرضي أقسام الطوارئ والاستقبال، 4 عيادات خارجية وصيدلية، بالإضافة إلى قسم الأشعة، موجات فوق الصوتية، كما يشمل خدمات منها غرف التعقيم والمشرحة، والمغسلة.
ويضم الطابق الأول 10 عيادات خارجية، و40 ماكينة غسيل كلوي، و4 معامل، إلى جانب بنك الدم، ويحتوي الطابق الثاني على غرف إقامة المرضى، وغرف أخرى لسكن الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى، ويحتوي الطابق الثالث على أقسام الولادة الطبيعية والعمليات الجراحية، بينما يحتوي الطابق الرابع على غرف العناية المركزة وحضانات للمتبسرين، ويحتوي الطابق الخامس على مدرسة للتمريض تضم 6 فصول، إلى جانب معمل ومكتبة، وقاعة للاجتماعات.