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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مياه البحر الأحمر»: بدء إحلال وتجديد شبكات المياه بـ«العرب وجبل العفش»

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:07 ص
شبكات المياه
شبكات المياه
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أكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر المهندس محمد عيسى، أنه تم البدء في أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بمنطقتي (العرب وجبل العفش) بمدينة الغردقة، تمهيدًا لأعمال التطوير الحضري وتحسين الرؤية البصرية التي يجري تنفيذها في أحياء مدينة الغردقة.

وأشار المهندس محمد عيسى إلى أنه تم اعتماد نحو 27 مليون جنيه لتنفيذ المشروع، وتشمل أعمال الإحلال والتجديد رفع كفاءة شبكات المياه بجانب استبدال الخطوط القديمة بخطوط upvc جديدة مطابقة للمواصفات القياسية والصحية؛ بهدف تأمين وصول المياه للمواطنين مع ضمان جودة مياه الشرب التي يتم ضخها للأهالي، وكذا تأهيل شبكات مياه الشرب لاستيعاب الضخ على مدار الـ24 ساعة، حيث من المقرر القضاء على نظام المناوبات بالمنطقتين.

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