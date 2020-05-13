وقف استخدام نوع من أجهزة التنفس الصناعى فى روسيا

أعلنت هيئة تنظيمية في قطاع الرعاية الصحية في روسيا عن وقف استخدام طراز معين من أجهزة التنفس الصناعي الطبية الروسية المصنعة بعد الأول من أبريل، وذلك بعد حريقين اندلعا في مستشفيين أفادت تقارير بعلاقتهما بجهازين من هذا الطراز.وكان جهاز التنفس الصناعي (أفينتا-إم) مستخدما في مستشفى سان جورج بمدينة سان بطرسبرج حيث لقي خمسة أشخاص حتفهم في حريق أمس الثلاثاء، وأيضا في مستشفى في موسكو حيث اندلع حريق أودى بحياة شخص واحد يوم السبت.وقالت الهيئة التنظيمية، روسزدراف نادزور، أمس إنها ستتحقق من جودة وسلامة أجهزة التنفس في المستشفيين.