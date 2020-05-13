21 وفاة جديدة بكورونا فى الفلبين

سجلت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الأربعاء، 21 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و268 حالة إصابة بالعدوى.وقالت الوزارة في نشرة إن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس المستجد وصل إلى 772 بينما ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 11618.وأضافت أن 145 مريضا آخرين تعافوا مما يرفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 2251.