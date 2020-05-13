«شعراوى» يكشف مهام المحافظين في الهيكل التنظيمي الجديد

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى لإيجاد هياكل تنظيمية تتلائم مع الوظائف المطلوبة من الإدارة المحلية خلال الفترة الحالية فى ظل التحول إلى اللامركزية ودعم دورها فى تحقيق التنمية الاقتصادية والتشغيل، بالإضافة لدعم الدور التخطيطى للمحافظات وتحسين تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين.وأضاف "شعراوى" أن الوزارة تعمل على التوزيع العادل للملفات والمهام للقيادات التنفيذية بالمحافظة فى الهياكل الجديدة والإهتمام ببناء القدرات لتنفيذ المهام المكلف بها على أفضل صورة ممكنة بما يحقق رضا المواطنين.وحول تحديد مهام لنواب المحافظين فى الهيكل المؤسسى المقترح للمحافظات، قال وزير التنمية المحلية إنه يرى أن يتم ترك تلك المهام والملفات المكلف بها نائب المحافظ لتكون بالتنسيق مع المحافظين وعدم النص عليها فى الهيكل نظرًا لطبيعة كل محافظة، وكذا التوجيهات الرئاسية وتكليفات مجلس الوزراء فى هذا الشأن، بالاضافة إلي الاختصاصات التي سيتم النص عليها فى قانون الادارة المحلية، مؤكدا على يتعامل نواب المحافظين مع كافة الملفات حتى يحصلوا على كل الخبرات.وأكد "شعراوى" على أهمية تحقيق التكامل فى الهياكل التنظيمية المقترحة، وأهمية عنصر التدريب والتأهيل ورفع قدرات وخبرات الكوادر البشرية للعاملين بالمحليات سواء فى الديوان العام للوزارة أو المحافظات، مؤكدًا أنه يسعى أن يتضمن الهيكل التنظيمى الجديد وضع وظيفي مفصل وبطاقات وصف حديثة ومؤشرات قياس للأداء.